Actualizada: 09 mar 2026 - 11:43
Ecuador un buen país para vivir
Karem Silva, coach de bienestar financiera, nos explicó los factores a tomar en cuenta para considerar vivir en un país sobretodo en el tema monetario.
