Actualizada: 09 mar 2026 - 11:43

Ecuador un buen país para vivir

Karem Silva, coach de bienestar financiera, nos explicó los factores a tomar en cuenta para considerar vivir en un país sobretodo en el tema monetario.  

