Una ecuatoriana en la NASA: Samay Benítez cuenta su proyecto en esTAmañana

Samai Benítez tiene 19 años y es la segunda vez que busca estar en la NASA con un proyecto de biorefinería de la Luna.

El nombre de Samay significa fuerza y aliento de vida. Samay Benítez tiene 19 años, estudia en la Escuela Politécnica y busca el financiamiento para volver a ser parte de un entrenamiento intensivo de la NASA.

La joven estuvo en la jornada del miércoles 13 de agosto del 2025, en el matinal esTAmañana de TeleAmazonas. Ahí contó su historia y su pasión por las matemáticas puras y cómo la NASA la seleccionó, por segunda vez, para formar parte de una semana de entrenamiento como astronauta.

Benítez ya recibió una primera capacitación de la NASA. Ocurrió cuando tenía 17 años y estudiaba en el colegio Benalcázar. Ahora, ella estudia en la Politécnica y presentó un proyecto de biorefinería en la Luna.

En el set de esTAmañana, Benítez contó que el proyecto sustentable busca generar energía y combustibles de los recursos 'insitu' de la luna. Para poder acudir a la capacitación, ella necesita recuadar USD 4.950 más los boletos de avión. Por ello, decidió organizar una rifa internacional solidaria.

En Ecuador tenemos tanto potencial a nivel orgánico. Podemos convertir toda esta materia prima en nuevas formas de energía limpia para el mundo Samay Benítez / estudiante seleccionada por la NASA

Benítez dice que su primer viaje a la NASA cambió su vida. Le demostró que hay latinos en puestos de poder liderando misiones espaciales. Ahora va por más, pero necesita ayudar para poder completar el dinero del viaje.