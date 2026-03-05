Actualizada: 05 mar 2026 - 12:10
Compartir
¿El ego puede más que la razón?
José Najas, psicólogo, explica cómo puede afectar a nuestras vidas el ego cuando no se logra distinguir la linea de la razón.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 mar 2026 - 12:10
Compartir
José Najas, psicólogo, explica cómo puede afectar a nuestras vidas el ego cuando no se logra distinguir la linea de la razón.