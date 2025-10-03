Actualizada: 03 oct 2025 - 12:52
Erika Russo actriz ecuatoriana viene desde Italia lista para el nuevo MasterChef
La joven actriz radicada en Italia sorprendió en el reto de la cebolla, mostrando su talento y determinación.
