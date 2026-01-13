Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 13 ene 2026 - 11:24

La evolución constante hace al arte

La artista ecuatoriana, Isabel Ullauri analiza su trayectoria y la transformación de su propuesta estética en Galería Viva.

Nuestra TV