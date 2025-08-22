La 'Flaca' Guerrero en esTAmañana: su ilusión de vivir y su lucha contra el cáncer

La 'Flaca' Guerrero compartió una entrevista con su amigo Christian Norris en el matinal esTAmañana. Ahí, habló de su lucha contra el cáncer

'Flaca' Guerrero transmite optimismo, esperanza. Es una guerrera que libra una batalla contra el cáncer de ovarios. Se mantiene fuerte en la adversidad. En la mañana del viernes 22 de agosto del 2025, la deportista y expresentadora de televisión brindó una entrevista para esTAmañana.

Guerrero reside en Estados Unidos y se enlazó al programa para un diálogo con su amigo Christian Norris. El nexo de amor entre ambos es evidente: en el 2000, protagonizaron una novela juvenil y, 24 años más tarde, se volvieron a encontrar en las cocinas de Master Chef Ecuador.

Fue precisamente durante la realización del reality cuando la 'Flaca' comenzó a sentir que algo no estaba bien con su organismo. "Hubo un día que estaba cocinando que no pude seguir más por el dolor", recordó en esTAmañana.

La 'Flaca' narra en el matinal que en pocos días se someterá a la cuarta quimioterapia. El tumor está cediendo lo cual abre grandes expectativas de una curación. Luego de esa 'quimio' se someterá a una operación.

"La competencia no solo está en el deporte. Está, sobre todo, en la vida, en el día a día, en la lucha contra el cáncer" 'Flaca' Guerrero/ Deportista e influencer

Guerrero reconoce las dificultades del proceso, pero dice que su disciplina heredad del deporte, la fuerza de voluntad y el amor de su novio, familia y amigos ha sido un motor fundamental para el camino de la recuperación.

El proceso le ha enseñado paciencia. Paciencia y, sobre todo, disfrutar de lo cotidiano, del día a día. Estar más presente. "Antes vivía estresada por las competencias, tenía el cortisol altísimo. Ahora, he aprendido a vivir más el día a día, a disfrutar de las pequeñas cosas".