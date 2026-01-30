Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 30 ene 2026 - 12:05

Una fotografía de concepto y contacto

Leonardo Cóndor, fotógrafo ecuatoriano, comentó cómo a través de la fotografía se pueden transmitir emociones y conceptos complejos pero bellos al mismo tiempo.

Nuestra TV