Actualizada: 01 dic 2025 - 12:24
Gabriela Villalba vuelve a los escenarios
La cantante ecuatoriana Gabriela Villalba comparte su regreso con Kiruba y Kudai, dejando su faceta de ama de casa para volver con fuerza a los escenarios.
