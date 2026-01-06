Actualizada: 06 ene 2026 - 12:12
Compartir
La historia de la rosca de Reyes
El chef Andrés Gándara nos habla de la tradición de la rosca de Reyes. ¿Desde cuándo se la consume? ¿Qué nos recuerda?
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 ene 2026 - 12:12
Compartir
El chef Andrés Gándara nos habla de la tradición de la rosca de Reyes. ¿Desde cuándo se la consume? ¿Qué nos recuerda?