Actualizada: 19 ene 2026 - 12:52

Es hora de amar y aprochevar a Ecuador

Santiago Peralta, empresario escuatoriano, explica por qué Ecuador tiene el potencial para ser el próximo destino turístico internacional.

