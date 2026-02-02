Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 02 feb 2026 - 12:24

Innventar y reinnvetar, ahí esta el truco

Felipe Fiallo, diseñador ecuatoriano, explicó cómo su visión e invención lo llevaron a crear uno de los calzados con más tecnología del mundo.

