Actualizada: 02 feb 2026 - 12:24
Compartir
Innventar y reinnvetar, ahí esta el truco
Felipe Fiallo, diseñador ecuatoriano, explicó cómo su visión e invención lo llevaron a crear uno de los calzados con más tecnología del mundo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 02 feb 2026 - 12:24
Compartir
Felipe Fiallo, diseñador ecuatoriano, explicó cómo su visión e invención lo llevaron a crear uno de los calzados con más tecnología del mundo.