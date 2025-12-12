Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 12 dic 2025 - 11:27

Javier Neira y el orgullo de ser ecuatoriano

El cantante ecuatoriano se sienta en el sillón de los amigos y nos canta su himno de amor por el país: 'Vuelvo a nacer en Ecuador' 

Nuestra TV