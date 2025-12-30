Actualizada: 30 dic 2025 - 12:18
Jerónimo Meneses trae su humor al programa
El comediante quiteño Jerónimo Meneses nos trajo un testamento de Año Viejo y sus ocurrencias.
