Actualizada: 04 sep 2025 - 11:13
Compartir
Johvani Ibarra, emoción y alegría en esTAmañana
El ex arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, Johvani Ibarra nos comenta sus experiencias y sueños en la 'Tri'.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 04 sep 2025 - 11:13
Compartir
El ex arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, Johvani Ibarra nos comenta sus experiencias y sueños en la 'Tri'.