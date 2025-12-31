Actualizada: 31 dic 2025 - 12:24
Compartir
¿Cómo lograr los objetivos planteados para el nuevo año?
El mentor Juan Pablo Veintimilla nos habla de los propósitos de Año Nuevo y cómo lograrlos
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 31 dic 2025 - 12:24
Compartir
El mentor Juan Pablo Veintimilla nos habla de los propósitos de Año Nuevo y cómo lograrlos