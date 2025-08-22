Actualizada: 22 ago 2025 - 12:05
Compartir
Lucas Arnau, su música y su debut en la nueva temporada de Yo Me Llamo
El cantautor colombiano Lucas Arnau canta en el set de esTAmañana y cuenta cómo va su experiencia en la nueva temporada de Yo Me Llamo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 22 ago 2025 - 12:05
Compartir
El cantautor colombiano Lucas Arnau canta en el set de esTAmañana y cuenta cómo va su experiencia en la nueva temporada de Yo Me Llamo.