Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 12 ene 2026 - 12:20

De Manabí a los Premios Emmy

Darwin Robles, productor audiovisual, nos cuenta se trayectoria en el mundo del cine y los obstáculos para poder ganar Premios Emmy. 

Nuestra TV