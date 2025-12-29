Actualizada: 29 dic 2025 - 11:24
Compartir
Yo me llamo Ricardo Montaner, una voz que evoca sentimiento
Cristian Danielle, imitador del gran Ricardo Montaner y ganador de Yo me Llamo, nos canta y nos cuenta cómo le fue en el 2025.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 29 dic 2025 - 11:24
Compartir
Cristian Danielle, imitador del gran Ricardo Montaner y ganador de Yo me Llamo, nos canta y nos cuenta cómo le fue en el 2025.