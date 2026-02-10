Actualizada: 10 feb 2026 - 11:58
La míticas de los Iracuandos
Manu Paz, exvocalista de Los Iracundos, llegó al set de esTAmañana para poner el ritmo de hoy y varios recuerdos.
