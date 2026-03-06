Actualizada: 06 mar 2026 - 12:14
Compartir
Mujer multidisciplinaria de elite
La atleta Olímpica, Marcela Cuaspud nos recuerda la fuerza de las mujeres y su capacidad para destacar en cualquier deporte.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 mar 2026 - 12:14
Compartir
La atleta Olímpica, Marcela Cuaspud nos recuerda la fuerza de las mujeres y su capacidad para destacar en cualquier deporte.