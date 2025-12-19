Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 19 dic 2025 - 12:15

El mundo del cine en esTAmañana

Camilo Luzuriaga nos cuenta sus inicios en su carrera del teatro y su avance en su carrera profesional de director de cine.

Nuestra TV