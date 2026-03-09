Actualizada: 09 mar 2026 - 11:49
Música ecuatoriana con voz cuencana
Sandra Argudo, artista ecuatoriana, nos trajo ritmo de hoy para escuchar lo mejor de la música ecuatoriana y celebrar sus 30 años de trayectoria.
