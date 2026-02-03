Actualizada: 03 feb 2026 - 12:13
La música una oportunidad de vida
Alejandro Jiménez, músico ecuatoriano, explicó cómo la música puede brindar una oportunidad de vida a la juventud a través de la Fundación Alza Alza.
