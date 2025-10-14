Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 14 oct 2025 - 12:30

Octubre, mes de la afroecuatorianidad

Catherin Chalá, experta en educación inclusiva, nos habla sobre su historia, cultura y la importancia de reconocer su papel en la construcción de nuestra identidad.

Nuestra TV