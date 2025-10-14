Actualizada: 14 oct 2025 - 12:28
Oro Negro nos contagio con el ritmo de la bomba
El talentoso grupo Oro Negro visitó el set de esTAmañana, llenando el programa de energía con los vibrantes sonidos de la bomba.
