Actualizada: 22 ene 2026 - 12:15
Compartir
Un país de grandes mentes
Los campeones mundiales de robótica, Thomas Borja y Benjamín Delgado visitaron el set de esTAmañana hablar de sus creaciones tecnológicas que ponen en alto el nombre de Ecuador.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 22 ene 2026 - 12:15
Compartir
Los campeones mundiales de robótica, Thomas Borja y Benjamín Delgado visitaron el set de esTAmañana hablar de sus creaciones tecnológicas que ponen en alto el nombre de Ecuador.