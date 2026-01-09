Actualizada: 09 ene 2026 - 12:42
Compartir
El pasaporte al futuro
Andres Artunduaga, MBI con énfasis en marketing, ayuda a estudiantes con gran potencial a cruzar fronteras académicas de forma gratutita.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 09 ene 2026 - 12:42
Compartir
Andres Artunduaga, MBI con énfasis en marketing, ayuda a estudiantes con gran potencial a cruzar fronteras académicas de forma gratutita.