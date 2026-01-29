Actualizada: 29 ene 2026 - 11:33
Compartir
La pirámide inveritda de la alimentación
Alegría Dávalos, nutricionista, explicó los nuevos cambios en la pirámide alimenticia y los beneficios que prioriza.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 29 ene 2026 - 11:33
Compartir
Alegría Dávalos, nutricionista, explicó los nuevos cambios en la pirámide alimenticia y los beneficios que prioriza.