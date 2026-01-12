Actualizada: 12 ene 2026 - 12:29
Prendemos esTAmañana con Rafa Leroux
El cantautor ecuatoriano, Rafa Leroux nos habla de sus inicios en la música y cómo creer en uno mismo es la clave de todo.
