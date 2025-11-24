Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 24 nov 2025 - 12:49

Puntería de campeona

Valentina Pazos, campeona de tiro al blanco, visitó el set de esTAmañana para contarnos su trayectoria en este deporte de concentración y precisión.

Nuestra TV