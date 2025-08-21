Actualizada: 21 ago 2025 - 13:04
Compartir
¡Puro talento y diversión! Los Inquietos del Vallenato cantan en esTAmañana
Los Inquietos del Vallenato cantaron sus temas más reconocidos en el set de esTAmañana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 21 ago 2025 - 13:04
Compartir
Los Inquietos del Vallenato cantaron sus temas más reconocidos en el set de esTAmañana.