Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 06 ene 2026 - 12:27

La reinserción de jóvenes a la sociedad, un elemento clave

Daniela Peralta, directora ejecutiva de la Fundación Despierta, nos habla de la ayuda que se brinda a jóvenes de casas de acogida. 

Nuestra TV