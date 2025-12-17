Actualizada: 17 dic 2025 - 11:43
Compartir
Renata Real, la multicampeona de bachata, nos visita en esTAmañana
Renata Real nos muestra toda su destreza para el baile en esTAmañana. Una apasionada de la música y el ritmo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 dic 2025 - 11:43
Compartir
Renata Real nos muestra toda su destreza para el baile en esTAmañana. Una apasionada de la música y el ritmo.