Actualizada: 02 mar 2026 - 11:41
El ritmo de hoy lo pone el 'Trío Tornasol'
El 'Trío Tornasol' llegó a esTAmañana para demostrar todo su talento solo con la melodía de sus voces acopladas con guitarra, bajo y requinto.
