Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 02 mar 2026 - 11:41

El ritmo de hoy lo pone el 'Trío Tornasol'

El 'Trío Tornasol' llegó a esTAmañana para demostrar todo su talento solo con la melodía de sus voces acopladas con guitarra, bajo y requinto.

Nuestra TV