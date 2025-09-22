Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 22 sep 2025 - 10:51

Robótica y ciencia con IA en esTAmañana

Un robot hecho en Ecuador visita el set de esTAmañana y muestra el poder de la IA, junto a Erick Zaruma.

