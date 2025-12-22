Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 22 dic 2025 - 10:40

¿Cómo salir del papel de víctima en una relación?

Claudia González, terapeuta, nos habla de la importancia de no victimizarnos en nuestras relaciones interpersonales. Una charla imperdible. 

