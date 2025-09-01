Actualizada: 01 sep 2025 - 13:10
Compartir
Sánduche de cerdo, la receta de cocinando esTAmañana
Este lunes 01 de septiembre del 2025 preparamos un delicioso Sánduche de cerdo , junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 01 sep 2025 - 13:10
Compartir
Este lunes 01 de septiembre del 2025 preparamos un delicioso Sánduche de cerdo , junto al chef Felipe Campana.