Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 29 oct 2025 - 15:22

Shany Nadan y su paso por Masterchef Celebrity

La actriz ecuatoriana Shany Nadan nos cuenta sobre sus proyectos audiovisuales e impulso que tuvo en Masterchef Celebrity.

Nuestra TV