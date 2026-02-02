Actualizada: 02 feb 2026 - 12:16
Compartir
Sigamos soñando con Márques
En esTAmañana, Márques, cantante ecuatoriano, hablo sobre sus inicios, trayectoria y nuevos proyectos de este 2026.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 02 feb 2026 - 12:16
Compartir
En esTAmañana, Márques, cantante ecuatoriano, hablo sobre sus inicios, trayectoria y nuevos proyectos de este 2026.