Actualizada: 23 ene 2026 - 12:11
Un sonido de libertad
Timothy Ballard visito el set de esTAmañana para conversar de su inspiración para enfrentar la problemática de la trata de personas y cómo la llevó a la pantalla grande.
