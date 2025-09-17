Actualizada: 17 sep 2025 - 13:00
Compartir
¿Por qué es importante correr? Franklin Tenorio lo explica
El atleta y entrenador Franklín Tenorio nos habla de los inicios de su carrera, la motivación y la importancia del ejercicio.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 sep 2025 - 13:00
Compartir
El atleta y entrenador Franklín Tenorio nos habla de los inicios de su carrera, la motivación y la importancia del ejercicio.