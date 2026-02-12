Actualizada: 12 feb 2026 - 12:10
El talento de los hermanos Picuasi
Ñusta Picuasi e Inti Picuasi llegaron al sillón de los amigos de esTamañana para comentar de dónde proviene el talento musical de la familia.
