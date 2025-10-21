Actualizada: 21 oct 2025 - 13:21
Compartir
Tarzán llega a Guayaquil
EsTAmañana nos contamos todos los detalles del estreno de Tarzán, un espectáculo musical lleno de aventuras, música y diversión pensado para que grandes y chicos lo disfruten.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 21 oct 2025 - 13:21
Compartir
EsTAmañana nos contamos todos los detalles del estreno de Tarzán, un espectáculo musical lleno de aventuras, música y diversión pensado para que grandes y chicos lo disfruten.