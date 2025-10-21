Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Actualizada: 21 oct 2025 - 13:21

Tarzán llega a Guayaquil

EsTAmañana nos contamos todos los detalles del estreno de Tarzán, un espectáculo musical lleno de aventuras, música y diversión pensado para que grandes y chicos lo disfruten.

