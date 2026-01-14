Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 14 ene 2026 - 11:56

El teatro también cambia vidas

Christian Valencia, gestor cultural, habla sobre los retos y aprendizajes que tiene el teatro actual y cómo se deben transformar ideas en espectáculos. 

