Actualizada: 17 oct 2025 - 12:34
Compartir
Tips de nutrición en la premenopausia y menopausia
La nutricionista Nohora Rueda nos explica cómo la alimentación adecuada ayuda a las mujeres a sobrellevar los cambios hormonales durante estas etapas.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 oct 2025 - 12:34
Compartir
La nutricionista Nohora Rueda nos explica cómo la alimentación adecuada ayuda a las mujeres a sobrellevar los cambios hormonales durante estas etapas.