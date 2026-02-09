Actualizada: 09 feb 2026 - 12:51
Compartir
Todos tenemos conflictos internos
Cinthya Wright, terapeuta emocional, explica en esTAmañana por qué aparecen y cómo se deben tratar los conflictos internos asociados a diferentes emociones.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 09 feb 2026 - 12:51
Compartir
Cinthya Wright, terapeuta emocional, explica en esTAmañana por qué aparecen y cómo se deben tratar los conflictos internos asociados a diferentes emociones.