Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 23 ene 2026 - 12:10

Trio Los Antares como en los viejos tiempos

Trio Los Antares llegó al set para poner la musica y hablar de todos los recuerdos que les han dejado 44 años de trayectoria en el medio artístico.

Nuestra TV