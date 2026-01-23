Actualizada: 23 ene 2026 - 12:10
Trio Los Antares como en los viejos tiempos
Trio Los Antares llegó al set para poner la musica y hablar de todos los recuerdos que les han dejado 44 años de trayectoria en el medio artístico.
