Actualizada: 04 feb 2026 - 12:19
Compartir
Trio Los Garles ponen la música en esTAmañana
El Trió Los Garles se presentó en el set de esTAmañana para recordar los éxitos de la música ecuatoriana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 04 feb 2026 - 12:19
Compartir
El Trió Los Garles se presentó en el set de esTAmañana para recordar los éxitos de la música ecuatoriana.