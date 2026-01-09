Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 09 ene 2026 - 10:14

Vespeando por el mundo

El ecuatoriano Raúl 'Ruso' Castro nos cuenta el cariño que le tiene a su moto que lo ha llevado a recorrer varias partes del mundo.

