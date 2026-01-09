Actualizada: 09 ene 2026 - 12:35
Compartir
La voz ecuatoriana que imita a Juanes
Pablo Campoverde, imitador de Juanes, nos cuenta como su pasión por la música lo llevó al programa Yo Me Llamo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 09 ene 2026 - 12:35
Compartir
Pablo Campoverde, imitador de Juanes, nos cuenta como su pasión por la música lo llevó al programa Yo Me Llamo.